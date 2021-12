Blogueira fala de saúde emocional para produtores de conteúdo digital

“Se não compartilhar, aconteceu?” esse foi o tema de uma roda de conversa, que teve como palestrante a blogueira Luciellen Assis, com foco no trabalho dos produtores de conteúdo digital. Na conversa, foi debatido até que pondo há necessidade de compartilhar tudo e a todo momento nas redes sociais. “Às vezes a gente deixa de viver para estar compartilhando o que a gente está fazendo e às vezes não é nem tão relevante assim”, disse.

Para a influenciadora digital, os profissionais que trabalham com produção de conteúdo precisam ter cuidado também com a saúde emocional, pois, segundo ela, quando se trabalha com redes sociais “a gente deixa de fazer muita coisa para estar na internet”, disse.

A blogueira, que está em todas as redes sociais, contou que sempre pensa no cuidado com a sua saúde, para não virar refém das redes sociais e que por mais que trabalhe com internet, é preciso ter um tempo para si. Ela conta que só trabalha de segunda a sexta, e que aos finais de semana tenta ficar longe do aparelho celular.

