Bahia recebe investimento de R$ 500 mil para construção de laboratórios

Foi anunciado neste sábado, 19, pelo presidente da Campus Party, Francesco Farrugia, o investimento de R$ 500 mil, por meio de emenda parlamentar, para a construção de oito laboratórios de Ciência e Tecnologia.

O investimento contou com a participação ativa da senadora Lídice Mata (PSB). Segundo a senadora, investir na tecnologia é investir no futuro econômico do país. “A tecnologia é importante para o desenvolvimento em todas as áreas econômicas do nosso país. Na educação, na indústria, na agricultura sempre com novas tecnologias e inovações”, afirmou a socialista.

Ainda de acordo com Lídice, a Campus é um incentivo para o desenvolvimento da juventude baiana. “A juventude faz parte disso aqui, por isso eu creio que o governo entendeu essa importância e trouxe mais um edição. Com novas ideias, novos projeto e mais desenvolvimento”, finalizou.

Projeto Include

Projeto consiste em identificar gênios dentro de comunidades menos favorecidas da Bahia e criar condições para que eles possam estudar em escolas especiais, além de encaminhá-los ao mercado de trabalho.

“É importante tirar esses jovens de uma situação de vulnerabilidade. Isso faz com que a gente contribua para a redução da violência nas comunidades mais carentes e garanta um futuro para crianças e adolescentes”, afirma a senadora.

adblock ativo