Bahia busca incentivo na geração de energia sustentável

Em busca de novos investimentos em energia solar, o Atlas Solar Bahia realiza sua primeira edição no evento Campus Party, na Arena Fonte Nova. O objetivo da aão é consolidar o desenvolvimento de energia sustentável, que poderá atender mais de 400 mil casas.

O atlas realizou o mapeamento solar em todo o estado, e já conta com 16 parques situados nas cidades de Tabocas do Brejo Velho, Bom Jesus da Lapa e Itaguaçu da Bahia. Outras 4 unidades estão sendo construídas e mais 5 serão implantadas no Estado.

A Bahia é considerada a maior fonte de criação de energia sustentável do Brasil, devido as suas condições climáticas, seu relevo e a localização no mapa, sendo o destaque na geração energética de eficiência, com 443.920 kW de capacidade já instaladas.

