Bahia Actions traz exposição para o Campus Party Bahia

O grupo de colecionadores de figura de ação, Bahia Actions, trouxe a exposição de games para a Campus Party Bahia, maior evento de tecnologia do mundo que acontece na Arena Fonte Nova. A mostra é realizada em parceria com o grupo Império Romano Bahia (formado por fãs e cosplay de Star Wars).

“A exposição conta com a participação de cosplay, desfile da marcha imperial e estamos colocando peças de figuras de ação, expondo assim o hobby do colecionismo para os campuseiros que têm interesse no assunto”, relata o professor universitário e biólogo, Leonardo Stabile.

adblock ativo