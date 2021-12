Autodidata, estudante baiano desenvolve jogo para NASA

O estudante baiano João Henrique, 13 anos, morador de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), aproveitou a oportunidade da Campus Party Bahia para aprimorar seu conhecimento em desenvolvimento de games. Autodidata, o garoto aprendeu a programar e modelar jogos aos 11 anos assistindo aulas no YouTube e isso fez com que ele participasse do concurso da NASA.

“Meu primeiro jogo foi para NASA, era um jogo de exploração espacial e concorri a três mil dólares, mas eu não publiquei. Perdi o prazo, mas não tem problema. Vou ficar um ano desenvolvendo ele e apresento mais completo ano que vem”, disse.

Diante desta experiência, o adolescente manda o recado para quem que se arriscar no mundo dos jogos: “O importante é ter paciência. A pressa só vai atrapalhar o desenvolvimento do projeto, como aconteceu comigo. O ideal é ter calma e desenvolver o melhor projeto possível”.

