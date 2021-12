Área gratuita da Campus Party Bahia deve receber 40 mil pessoas

Para os que não conseguiram ou não puderam comprar ingresso para a Campus Party Bahia, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, existe uma alternativa. Os visitantes (mais de 40 mil pessoas são esperadas) poderão ter acesso a Open Campus, que funcionará nos dias 10 e 11 deste mês, das 10h às 21h, e no dia 12, das 10h às 18h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

>> Onze motivos para você não perder a Campus Party Bahia

No espaço, estará disponível uma série de simuladores, além da oportunidade de acompanhar a etapa Bahia do Campeonato Brasileiro de Drones para profissionais e de conhecer protótipos de trabalhos acadêmicos e startups.

"A Open Campus nasceu com o objetivo de receber as pessoas que não conseguiram adquirir ingressos para acampar ou acompanhar as atividades dentro da Arena, bem como para proporcionar a esse público o gostinho das experiências que a Campus Party pode oferecer e deixar aquela vontade de ampliar a participação na edição seguinte”, explica o diretor-geral da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.

Outro espaço, que aparece como uma novidade nesta edição, é o Campus Kids. A área é dedicada ao público infantil do evento, com jogos, apresentações teatrais, entre outras atividades.

A Campus Party Bahia, que tem como veículos oficiais o Jornal A TARDE e a Rádio A TARDE FM, terá como tema principal a "Inovação Produtiva" e acontece de 9 a 13 deste mês, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo