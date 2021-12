App alimentar é destaque na CPBA

Um dos grandes atrativos da Campus Party é a possiblidade que conhecer e aprender as novidades do mundo da tecnologia. Entre as inovações de 2018 na segunda edição da experiência na Bahia, está o APP de alimentação de pessoas com intolerâncias e restrições alimentares.

Apresentado pela startup Paladari, o aplicativo é uma “mão na roda” para os consumidores e produtores/vendedores de produtos com restrição alimentar (sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem origem animal, sem agrotóxicos, etc.).

De acordo com o CEO da empresa, Moisés Costa, o aplicativo serve para facilitar o processo de busca destes alimentos. “O Paladari é um aplicativo para pessoas que possuem restrições alimentares, a pessoa coloca no APP a restrição que possui e na hora da busca irá aparecer refeições e restaurantes que oferecem o alimento em questão”, exemplificou.

Entre os apps que já estão no mercado, Moises conta que a especificidade do Paladari o credência como um aplicativo mais preciso. “No principal aplicativo de delivery você passa horas procurando esse produto, no Paldari o consumidor consegue encontrar o restaurante ou delivery de forma mais rápida e precisa”, garantiu.

