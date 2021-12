Aplicativo 'Ufit' permite pagamento de diária e a visita de qualquer academia do país

Pensando nos clientes que viajam constantemente ou que não querem ir à academia por diversos motivos, como preço e horário, a empresa Ufit apresentou na Campus Party Bahia (CPBA) um novo modelo de negócio que promete tornar viável o valor das diárias.

A empresa é formada por quatro sócios graduandos na área de tecnologia e dois mentores da área fitness (um fisiculturista e outro personal trainer).

Ainda em desenvolvimento, a empresa trabalha como mediadora entre as academias e os usuários, oferecendo aos frequentadores da academia o Ufit, onde o controle do consumidor é por meio do aplicativo, que calcula a diária com base nos dias em que o usuário foi treinar.

A startup também permite que o interessado treine em qualquer academia do Brasil, não sendo necessário fazer cadastro. Não só pensando no lado dos usuários, a empresa também desenvolve soluções para os proprietários das academias lucrarem com esse empreendimento.

"Ainda estamos em período de testes, mas na Campus Party cerca de 200 pessoas já se cadastraram no site para fazer parte do projeto, que foi desenvolvido em apenas 3 meses", revela Neto.

Para se cadastrar e entender mais da Ufit, basta entrar no site: https://appufit.com. O valor da diária é baseado com os planos da academia, calculado por algoritmos da empresa e disponibilizada ao cliente.

