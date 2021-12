Aplicativo fornece informações sobre times de futebol

Todo torcedor gosta de ficar antenado às novidades do time do coração. Pensando nisso, foi criado o Futsapp, aplicativo desenvolvido pela startup baiana República Interativa que permite que o torcedor fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol.

A ferramenta mostra os resultados das partidas de futebol e notificações de jogos e times para os usuários. Um dos diferenciais do aplicativo é a notícia dos clubes de futebol com pouca visibilidade ou que estão em divisões inferiores de campeonatos estaduais.

Donjorge Almeida, 43 anos, um dos integrantes da República Interativa, acrescenta que, “além de expor os projetos da República Interativa, a Campus Party Bahia também serviu para trocar experiências, adquirindo mais conhecimento”.

O grupo também é responsável pelo gerenciador de campeonatos de futebol virtual Master League.

