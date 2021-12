Aplicativo contra o mosquito da dengue é destaque na Campus Party

Criado com intuito de previnir e direcionar ajuda para população, o Mosquito zero vem contribuindo no combate do mosquito Aedes Aegypt, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

Atuando em regiões com maior foco do mosquito, o aplicativo permite o envio de fotos e comentários, além da possibilidade de pontuar os locais de riscos. Essas informações são enviadas para o Fala Salvador, canal de atendimento à população da prefeitura.

Agente de endemias, o criador do aplicativo para android conhecia a realidade de perto. "Senti a necessidade de fazer algoa mais para a população", comentou Alex Correia.

O Mosquito Zero é uma ferramenta tecnológica de fácil acesso no combate e promoção da saúde.

Vale lembrar que o app foi vencedor no concurso Ideias Inovadoras pela Fapesb em 2014.

