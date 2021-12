Ambulantes fazem dinheiro extra com venda de alimentos na Campus Party

Baiano é a prova viva de quem sabe aproveitar as oportunidades. Na correria para ganhar o próprio sustento e da família, mulheres como Luzia Costa, popularmente conhecida como Tia Lulu, marcaram território na venda de alimentos em frente à Arena Itaipava Fonte Nova, que sediou a Campus Party Bahia 2018.

Pirão de aipim com carne mista, que custa R$ 10, é o prato principal fornecido por Lulu e uma alternativa para quem está no evento e não quer economizar na hora do almoço.

“No primeiro dia, eu vendi tudo, no segundo eu fiquei até às 3h da manhã, mas vendi tudo também. Aqui foi uma oportunidade a mais para as vendas, pois deu para fazer um dinheiro extra”, contou.

Outra opção de almoço pode ser encontrado com Janaína de Jesus, que contou que está dando para fazer uma “graninha” extra com esses dias da Campus. Na banca dela, as quentinhas são compostas de macarrão, bife empanado ou grelhado “pra quem não gosta de óleo, churrasquinho, arroz, salada entre outras coisas. Custa R$10, mas se chorar, eu faço R$ 8”, brincou.

Já se o cliente quiser algo mais simples como água, suco, refrigerante e doces pode procurar por Neliane Silva, que também está em frente à Arena desde quinta-feira, 17, e pretende ficar até o domingo, 20. “Só saio no lixo!”, fez piada, como uma boa baiana.

