Alunos do IFBA apresentam scanner e impressora 3D

Alunos do Instituto Federal da Bahia (IFBA) trouxeram para a area open da Campus Party duas ferramentas: uma scanner e uma impressora 3D. A scanner funciona com duas câmeras 3D que emitem luz e conseguem dimensionar o relevo da pessoa ou objeto. Em seguida, a imagem é tratada no próprio software (Artec 3D) e vai para a impressão.

O processo de impressão 3D depende do tamanho do objeto. A estudante Joana Souza, 19, que teve seu rosto scaneado vai precisar esperar cerca de 10 horas para a impressão, mas gostou da experiencia. "é incrível como fica perfeito no programa, e parece algo tao simples e rápido", comenta.

Matheus Souza, 20, do IFBA, revela que o grupo trabalha no instituto com tecnologia de desenvolvimento na área de saúde para clinicas e laboratórios.

adblock ativo