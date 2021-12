Alunos apresentam projeto na Olimpíada de Robótica na Campus Party

O segundo dia da Campus Party Bahia começou bastante movimentado nesta quinta-feira, 10, principalmente com a etapa baiana da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que começou hoje e contará com a participação de estudantes da rede pública e privada.

Por conta disso, campuseiros e visitantes chegaram bem cedo ao local e aguardaram a abertura dos portões para ter acesso à Arena Fonte Nova, em Salvador, onde o evento é realizado. Pessoas de diversos locais do Brasil estão com grandes expectativas para o dia de hoje.

As crianças e adolescentes que gostam de robótica, no entanto, são as grandes estrelas. Não à toa, várias escolas de cidades baianas mandaram seus alunos para o evento de robótica.

Apesar da primeira participação na Campus Party, João Pedro Macedo, Geovácure Magalhães, Breno Novais, todos de 13 anos, já são veteranos em participar da OBR. Os alunos da 8ª série do Colégio Nossa Senhora de Fátima ganharam a disputa no módulo regional e participaram do nacional com o projeto totalmente desenhado por eles.

“É muito legal estar aqui pela primeira vez", diz João Pedro, acrescentando que "nossos pais incentivam muito e a escola procura dar apoio para que possamos nos dedicar aos nossos projetos”. Já Geovácure afirmou que, "com toda certeza", vai estudar alguma área de tecnologia. "Não sei ainda se serei engenheiro ou farei robótica mesmo, mas é nesta área que quero ficar”, afirma o garoto. Para a Campus, eles construíram um robô que apelidaram de "Monstrão".

O incentivo à descoberta de novos talentos é um dos grandes motes da Campus Party Bahia. Segundo Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party, este é o grande objetivo do evento.

No segundo dia da #CampusParty as crianças e adolescentes começam a disputa de robótica. Evento em parceria com o #Sesi #campusparty2017 #educacao #salvador #bahia #campuseiros Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Ago 10, 2017 às 7:16 PDT

adblock ativo