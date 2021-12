Alunas da Uneb de Alagoinhas falam sobre o projeto “Arena Games”

O Campus Party Bahia, maior evento tecnológico do mundo, é um festival de inovação, criatividade e realidade virtual. Não à toa, reúnem jovens de diferentes segmentos, dentre eles o pessoal do mundo dos games, como os estudantes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Por conta disso, foi montado um espaço dentro da Arena Fonte Nova, onde os campuseiros ligam os seus computadores nas mesinhas e utilizam a internet de 40GB disponibilizada pelo evento. Afinal, um dos principais pontos do Campus é trazer o universo da tecnologia para as pessoas e incentivar na criação de projetos, além de possibilitar aos campuseiros a divulgação do seu trabalho para possíveis investidores.

Pensando nisso, a estudante baiana Luídia Falcão, 26 anos, que é campuseira e já frequentou três Campus em São Paulo, fez questão de marcar na primeira edição no estado. Ela contou ao Portal A TARDE sobre o projeto da equipe da Uneb Campos II em Alagoinhas, que desenvolveu conteúdo direcionado aos games.

A comunidade “Arena Games” realiza palestras, auxilia na criação de games e também oferece conteúdo acadêmico. Ela elogiou a organização do evento, parabenizando o pessoal do Campus Party e a Arena Fonte Nova.

Para os campuseiros ou visitantes que são amantes dos games, o stand do Governo da Bahia conta com um espaço disponibilizado pela Secretaria de Saúde (Sesab), com dois jogos educativos referentes à saúde. São eles: “Deu Zika” e “Sangue Bom”, com o intuito de conscientizar e incentivar o combate do mosquito Aedes Aegypti, misturando a tecnologia da realidade virtual com a realidade em que vivemos.

