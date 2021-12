Adolescentes desenvolvem projetos para evitar o desperdício de água

Amanda, 12, e Williane, 13, são estudantes do Sesi Candeias e vieram a Campus Party exibir seus projetos sociais, ambos idealizados para evitar o desperdício da água no Brasil.

O projeto de Amanda é um filtro que reaproveita a água utilizada na banheira do bebê. A construção do filtro levou cerca de 3 meses, durante esse tempo, Amanda realizou todo um trabalho de pesquisa e planejamento. "Entrevistamos uma géografa, uma química e uma enfermeira, nos fundamentos em livros onlines e sites e fizemos trabalho de campo para saber todos os dados e provar que a água das banheiras podem se tornar potável depois de tratada. A partir daí desenvolvemos no laboratório do Sesi Piatã o filtro caseiro para reaproveitar a água da banheira para outros fins". O projeto já foi enviado para algumas fabricantes de banheiras infantis a fim de acoplar o filtro as banheiras na hora da venda do produto. O filtro custa em média R$ 27.

Já Williane apresentou o projeto Caruágua pensando nas pessoas que vivem em lugares semiáridos e não têm acesso a água potável, assim, acabam usando no dia a dia água poluída. "Visitamos açudes e barreiros e coletamos amostras para fazer o estudo. Visto que essa água trazia problemas de saúde para as pessoas que consumiam procuramos uma forma de ajudar e encontramos um senhor que desenvolveu uma solução com pedaço de mandacaru, cal e cloro e limpava a água". O desafio de Williane é levar essa solução à órgãos maiores, como o governo, e conseguir que as pessoas consigam a solução apenas apresentando o RG e CPF.

