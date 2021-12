Acesso para cadeirantes e deficientes físicos deixa a desejar na Campus Party

Recorde em diverso setores na área de inovação e tecnologia a Campus Party Bahia, em sua segunda edição, peca na acessibilidade para cadeirantes e deficientes físicos, isso desde a entrada até o acampamento dos campuseiros. O A Tarde conversou com alguns visitantes que pontuaram falhas presentes.

"A impressão que eu tenho é que o evento não foi pensado para nós deficientes. A chegada já foi o grande desafio pelo fato de ter de subir as escadas, os elevadores não estavam disponíveis na chegada dos campuseiros. Sem contar com a água do chuveiro para deficiente fica com o fornecimento desligado e toda vez precisa pedir para alguém ligar", pontuou Francisco Borges - campuseiro.

Com diversos atratativos uma das opções mais procuradas são as batalhas dos drones e os palcos onde continuamente palestrantes abordam temas diferentes. A caravana do Instituto Federal Baiano de Governador Mangabeira marcou presença pela primeira vez para os alunos experimentarem um contato direto com a tecnologia apresentada no evento.

"Viemos da cidade de Governador Margabeira e estávamos querendo muito conhecer os palcos principais, pena que a minha aluna é cadeirante e o acesso não é facilitado pelo fato do palco ser no gramado e os cadeirantes ficarem em cima sem acesso. desabafou Marilton Miranda.

Segundo as observações de Sidney Reis, 42, "eu ainda não conheci todos os acessos, mas posso garantir que as empresas trouxeram uma temática inclusiva abrindo espaço para o debate e a reflexão", pontuou.

