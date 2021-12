A TARDE vai premiar iniciativas

O Grupo A TARDE, parceiro de mídia da Campus Party Bahia, vai premiar as cinco melhores iniciativas do encontro. Os projetos escolhidos pela empresa serão contemplados com reportagens no jornal A TARDE e entrevistados na rádio A TARDE FM.

Além disso, os vencedores ganharão assinatura do jornal digital por três meses. Uma curadoria ainda escolherá, dentre as cinco, iniciativas que considerar mais promissoras para receber apoio de mídia e comercial do grupo na execução dos projetos.

Para participar da disputa, os interessado devem se cadastrar no estande de A TARDE entre quinta-feira, 10, e sábado, 12. Para o diretor-geral da Campus Party Brasil, Tonico Novaes, a parceria com A TARDE ajuda o encontro a alcançar mais pessoas.

Equipe

Repórteres e fotógrafos de A TARDE vão acampar na Campus Party Bahia e produzir conteúdo em todos os dias do encontro para os canais do grupo: portal, jornal impresso, rádio e redes sociais. Eles irão entrevistar palestrantes, empreendedores e outros participantes do encontro, considerado o maior do setor de inovação e tecnologia do mundo.

Na assinatura da parceria da Campus Party Bahia com A TARDE, na segunda, 7, o diretor-geral disse que se surpreendeu com a adesão do público baiano e que, no final do encontro, anunciará a data da edição baiana de 2018.

Os ingressos para as palestras foram esgotados em junho. O encontro atrai principalmente jovens com interesse em tecnologia, inovação e empreendedorismo. Essa será a primeira vez que o encontro será num estádio (Arena Fonte Nova), onde 1.500 barracas foram montadas.

