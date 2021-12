A TARDE lista 6 pontos que precisam melhorar para a CPBA 2018

A equipe de jornalistas de A TARDE acampou e faz a cobertura completa da Campus Party Bahia (CPBA). Com base nisso, foi listado seis pontos que precisam melhorar e ficam como sugestões para a realização do próximo evento, previsto para o ano que vem.

>> Confira:

1 - Os campuseiros reclamam do calor nas barracas para dormir. O camping foi montado dentro do estacionamento coberto da Arena Fonte Nova e não havia muita ventilação. Apenas uma parte do espaço tinha ventiladores.

2 - O barulho no camping à noite também atrapalhou o sono de quem quis descansar ou tirar um cochilo nas barracas.

3 - O grande fluxo de pessoas formou várias filas para entrar nos espaços, o que atrasava um pouco o acesso às atrações. Campuseiros enfrentaram filas para se credenciar, comer e usar o banheiro do estádio.

4 - A falta de sinalização dos espaços, as entradas de acesso e a falta de informação dos agentes da CPBA para direcionar o público e os jornalistas evidenciaram pouco treinamento das pessoas da organização. A espera e as filas para acessos às atrações poderiam ser menores.

5 - A sujeira nos banheiros foi uma reclamação constante dos campuseiros. Papel higiênico molhado jogado no chão e tampa do vaso sanitário suja demonstraram a necessidade de uma manutenção mais intensa.

6 - Apenas uma pequena parte dos estudantes que vieram apresentar seus projetos serão acompanhados para futuras oportunidades pós-CPBA. Uma sugestão seria aproveitá-los em estágios no governo e nas empresas parceiras do evento.

