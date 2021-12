A TARDE lista 6 destaques que garantiram o sucesso da CPBA 2017

A TARDE listou os seis aspectos que foram destaques e são considerados um sucesso na Campus Party Bahia (CPBA), que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador.

>> Confira:

1 - A troca de experiências e conhecimentos na CPBA é constante. O público é bem diverso: vindo de várias partes do mundo, de outros estados brasileiros e do interior da Bahia, o que possibilita um intercâmbio cultural.

2 - As palestras gratuitas foram um dos pontos altos da área aberta ao público. A interação e o aprendizado sem pagar nada são novidades que a CPBA ofertou aos visitantes.

3 - Quem veio à Arena Fonte Nova encontrou um cardápio variado. Além das lanchonetes da Arena Fonte Nova e do espaço “Comedoria” – no 6° andar do estádio de futebol, onde os campuseiros desfrutam de café da manhã, almoço e jantar – os Food Trucks disponibilizaram crepe, hambúrguer, sanduíche de churrasco, croissant, massas, yakissoba, temaki, sushi, açaí, wraps e pizzas.

4 - A área gratuita aberta ao público superou a expectativa dos organizadores da CPBA. A participação e a interação dos visitantes foram intensas.

5 - O Campus Kids, espaço voltado para as crianças, promoveu a interação dos pequenos com a tecnologia por meio de atividades lúdicas, com muita contação de histórias.

6 - O movimento intenso de startups no estande de A TARDE, em busca de divulgação dos projetos, é um dos destaques do evento. O grupo vai premiar as cinco melhores iniciativas com matérias no jornal impresso, no Portal A TARDE e com entrevista na Rádio A TARDE FM. Além disso, os melhores ganharão a assinatura do jornal digital por três meses. Dos selecionados, uma curadoria avaliará os melhores para receberem, ainda, apoio de mídia e comercial para a materialização do projeto.

