A TARDE lista 5 startups que foram destaques na CPBA 2017

A TARDE listou cinco startups e seus respectivos projetos que ganharam destaque na Campus Party Bahia (CBPA), realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

1 - Endless OS - O sistema operacional desenvolvido pela startup promove a inclusão digital. Por meio de 100 aplicativos de temáticas educativas, o usuário não necessita de acesso a internet para utilizar. A estrutura do sistema é baseada em software livre, ideal para ser utilizada em qualquer computador, inclusive em máquinas mais antigas;

2 - Goodies Life - Manter uma alimentação saudável é essencial para garantir melhor qualidade de vida. A startup intermedeia consumidores e fornecedores de produtos apropriados para usuários que têm restrição alimentar. Em três passos, por meio do endereço (www.goodieslife.com.br), o usuário tem acesso ao mercado livre de alimentos;

3 - República Interativa - A startup baiana tem vários projetos de sucesso, inclusive o Futsapp. O aplicativo é para os amantes do futebol. Com ele, o usuário acompanha os resultados das partidas e informações sobre times e jogos. A ferramenta conta com diversas informações sobre times de futebol de divisões inferiores dos campeonatos estaduais;

4 - UFit - Já pensou em malhar em qualquer academia do país sem necessidade de matrícula? Com UFit, é possível. A diária é baseada de acordo com o plano da academia. E o melhor: o preço é acessível e beneficia tanto o usuário quanto a academia. Ou seja, com o UFit todo mundo sai ganhando.

5 - República Interativa - Jogar com EA Sports FIFA ou PES da Konami é bom, mas a República Interativa deixa o jogo ainda melhor com o gerenciador de campeonatos de futebol virtual Master League, ferramenta voltada para área de esporte.

