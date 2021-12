A TARDE incentiva iniciativas tecnológicas na Campus Party

As cinco melhores iniciativas da Campus Party, considerada o maior encontro de inovação e tecnologia do mundo, e que pela primeira vez será realizado na Bahia, serão selecionadas pelo Grupo A TARDE, parceiro de mídia do evento, para serem projetadas por meio de suas plataformas informativas.

Os vencedores serão contemplados com reportagens no jornal A TARDE, entrevistados na rádio A TARDE FM e ganharão a assinatura do jornal digital por três meses. Dos selecionados, uma curadoria avaliará os melhores para receberem, ainda, apoio de mídia e comercial para a materialização do projeto.

>> Equipe de A TARDE vai acampar na Campus Party;

>> Primeira edição do Campus Party ocorreu em 1997 na Espanha

A ideia é que os participantes do evento, que acontece em Salvador de 9 a 13 deste mês, na Arena Fonte Nova, passem no estande de A TARDE, montado dentro do espaço, para se cadastrar e contar suas histórias e projetos. Os dias para cadastro no estande serão 10, 11 e 12 deste mês.

"A TARDE quer se posicionar como rampa de projeção para essas iniciativas e, dentre os cinco selecionados, escolheremos alguns para que recebam apoio. É importante que os participantes passem no nosso estande para relatar seus projetos", afirma a coordenadora de marketing do Grupo, Aline Costa dos Santos.

O diretor-geral da Campus Party, Tonico Novaes, considera que a parceria com A TARDE permite ampliar o alcance do evento. "A grande penetração do jornal A TARDE por todo o estado e a importância dessa mídia como formadora de opinião são fundamentais para nos ajudar nessa convocatória para que as pessoas venham e possam compreender aspectos importantes como as profissões do futuro, a importância da robótica e que é preciso olhar as startups como o futuro", ressalta.

Visibilidade

Segundo Novaes, a visibilidade que será dada às startups selecionadas pelo grupo trará benefícios.

"Vejo com muito bons olhos essa iniciativa de A TARDE. Essa forma de dar visibilidade às startups, que são pequenas empresas ou iniciativa ligadas à tecnologia, é algo muito importante para que a sociedade empresarial baiana possa se espelhar", acrescenta.

Dentre as empresas baianas que vão participar da Campus Party estão diversas startups – projetos de empresas em fase inicial – que foram selecionadas para a área Startup & Makers.

O setor vai expor no encontro 40 projetos, a maioria deles baianos.

