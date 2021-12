1° Fórum Brasileiro de Ecossistemas de Startups será realizado na Bahia

O empreendedorismo é um dos principais pilares da Campus Party Brasil. Mais de 1.000 startups já passaram pela Campus ao longo dos últimos anos, onde tiveram a oportunidade de participar de mentorias, atrair investidores e fazer networking. E na Bahia não poderia ser diferente. Considerada um dos principais celeiros da inovação e da arte de empreender, a segunda edição da Campus Party no estado baiano terá um espaço dedicado a esse mercado: o 1º Fórum Brasileiro de Ecossistemas de Startups.

O Fórum será realizado nos dias 18 e 19 de maio e visa unir e conectar os principais líderes dos maiores ecossistemas do Brasil – que hoje são reconhecidamente Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis e Recife – à comunidade baiana. “Serão dois dias dedicados à discussão de caminhos para aumentar a maturidade dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo, podendo contribuir para o sucesso das startups”, explica Eduardo Lobo, presidente da Associação Baiana de Startups (abastartups).

Além da programação gratuita no palco Entrepreneurship&Startups, algumas atividades também acontecerão dentro da Arena, no palco Feel the Future (principal) como a apresentação oficial do plano de ação com as melhores práticas para impulsionar um ambiente empreendedor após a Campus Party, e a apresentação do manifesto elaborado durante o evento. “Este é, sem dúvida, um dos legados que o nosso encontro irá proporcionar”, avalia Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party.

Grandes nomes farão parte deste acontecimento como representantes do Sebrae, do governo municipal da Bahia, além de incubadoras e aceleradoras importantes do país como o Cubo Itaú (SP), Orbi Conecta e Lemonade (BH), Darwin Starter (Florianópolis), entre outros. A segunda edição da Campus Party Bahia acontece por uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia e terá como tema principal a Inovação Produtiva e Inclusão Social. Pelo segundo ano consecutivo, a Arena Fonte Nova abrigará a CPBA2, que será realizada entre 17 e 20 de maio.

Ingressos

Os valores são de R$ 120 para entrada, R$ 200 para camping individual e R$ 210 para camping duplo. Os tickets para a Campus estarão à venda pelo site oficial do evento.

