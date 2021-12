Zilu é internada após colocar silicone no queixo

Ex-mulher do cantor Zezé di Camargo, Zilu está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal 'O Dia', ela teve uma infecção em uma prótese de silicone no queixo.

Zilu estaria sentindo fortes dores na região. Ainda segundo o colunista, ela deve passar por uma cirurgia por conta do problema.

O site EGO também confirmou a situação, mas a assessoria da ex-mulher de Zezé não informou se ela está internada.

