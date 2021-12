Zeca Pagodinho passa mal e não vai ao enterro do filho

O corpo do filho mais velho do cantor Zeca Pagodinho, Elias Gabriel da Silva, de 28 anos, que morreu neste domingo, 4, no Rio de Janeiro, foi enterrado, à tarde, no cemitério de Irajá, na zona norte da cidade.

De acordo com informações da assessoria de imprensa de Zeca, Elias morreu de complicações pneumológicas. Ele estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte, desde 31 de dezembro.

Zeca chegou ao local, onde estava sendo realizado o velório, por volta das 14 horas, mas passou mal e não ficou para o enterro. O cantor é pai de mais quatro filhos, todos de seu atual casamento, com Mônica Silva.

Sambistas como Arlindo Cruz compareceram ao velório. O prefeito Eduardo Paes e a escola de samba Portela, pela qual torce o Zeca Pagodinho, enviaram coroas de flores em homenagem a Elias.

A irmã de Elias, liza Piquet, publicou em seu perfil no Instagram uma homenagem ao irmão seguida de um vídeo com momentos dos dois.

