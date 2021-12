Youtuber fica sem andar após colocar silicone nas nádegas

A youtuber cearense Camilla Uckers, de 25 anos, também conhecida pelas participações no programa da Eliana (SBT), chocou os seguidores ao desabafar no Instagram que sofreu complicações com as próteses de silicone que colocou nas nádegas. Ela afirmou que os implantes afetaram o seu nervo ciático, o que a deixou impossibilitada de andar.

"Eu estava no Rio de Janeiro quando começou a sair pus da minha bunda, e o médico falou que ou eu tirava a prótese ou morreria", contou Camilla em vídeos gravados no stories. Ainda nas publicações, ela revelou que fará acompanhamento psicológico, já que está com problemas de aceitação do corpo.

Ao colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", a youtuber afirmou que não vai processar o médico, já que a cirurgia foi feita com esquema de permuta.

Inflamação

Com a inflamação no nervo ciático, Camilla não está conseguindo se locomover direito. A youtuber relatou que sente muitas dores na perna e no pé, e aproveitou para pedir ajuda.

"Se algum neurocirurgião puder me ajudar, eu preciso voltar a andar", concluiu. Camilla postou algumas fotos dos hematomas e orientou aos fãs: "Que sirva de lição para vocês se aceitarem como são".

adblock ativo