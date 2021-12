Youtuber é acusado de estuprar ex-namorada e faz vídeo para se defender

O youtuber Everson Henrique de Oliveira, 26 anos, deixou usuários da web incomodados após o ressurgimento de um vídeo onde ele relata em tom de deboche que fez sexo com a ex-namorada enquanto ela dormia. No registro, o digital influencer conta que a jovem, que na época era menor de idade, tinha afirmado ao ex-companheiro que não tinha interesse em realizar o ato sexual no momento.

O vídeo gravado em 2017 só ganhou repercussão nesta sexta-feira, 27, chegando a ficar nos Trending Topics no Twitter, após uma repostagem na rede Reddit. Na gravação o mineiro alega que era para ser "só uma brincadeirinha sem ela ver" e narra, enquanto três amigos riem e aplaudem, como fez para tirar as roupas da menina com cuidado para não acordá-la mesmo a garota afirmando que não queria praticar o ato naquele momento.

Everson, que está de férias na Bélgica, é conhecido na internet por realizar pegadinhas polêmicas em seu canal "Everson Zoio" que passa dos 9 milhões de inscritos. O vídeo intitulado como "O dia que fui dormir na fazenda com a minha ex-namorada" foi deletado do canal com mais de 10 mil curtidas e 200 mil visualizações.

Em 2015 o youtuber faz um relato semelhante onde ele também retirou o pijama da moça que dormia ao lado dele. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Na tarde deste sábado, 28, o youtuber publicou um vídeo no Youtube para esclarecer os fatos. Everson também disponibilizou uma nota oficial no perfil do Instagram para se defender. "Não apoio nenhum tipo de violência e opressão contra mulheres ou qualquer pessoa, quem me conhece sabe que sou um cara simples de boa índole, nunca fiz mal pra ninguém e sempre estive do lado do bem", diz o digital influencer em um dos trechos.

Confira a nota e o vídeo:

