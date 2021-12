William Waack é afastado da TV Globo após comentário racista

A direção da TV Globo afastou o apresentador William Waack de suas funções no Jornal da Globo depois que um vídeo passou a circular na internet. Na filmagem, o jornalista, antes de ir ao ar em um vivo na cobertura das eleições norte-americanas de 2016, faz comentários de cunho racista após uma pessoa tocar uma buzina na rua em frente à Casa Branca, nos Estados Unidos, que servia de cenário para a transmissão.

No vídeo, Waack reclama: "Tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Não vou nem falar porque eu sei quem é". Logo em seguida, o apresentador olha para o entrevistado – Paulo Sotero, diretor do Brazil Institute – e complementa, em tom baixo: "É preto. É coisa de preto". Sotero, por sua vez, ri do comentário junto com o apresentador da emissora.

Em comunicado, a Globo declara que "é visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações. Nenhuma circunstância pode servir de atenuante". Ainda na nota, a emissora informa que Waack teria dito que não se lembrava do que disse, "já que o áudio não tem clareza, mas pede sinceras desculpas àqueles que se sentiram ultrajados pela situação".

