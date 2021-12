WhastApp e Instagram ficam fora do ar no início da tarde desta sexta-feira

O Whatsapp e o Instagram apresentaram instabilidade ficaram fora do ar no início da tarde desta sexta-feira, 19, incluindo na Bahia. O site downdetector registrou problemas de comunicação em ambos os sistemas desde às 14h.

Às 14h17, quase sete mil usuários já tinham notificado a queda do aplicativo de mensagens no downdetector. Outros 7 mil relataram falha no Instagram. Não era possível enviar nem receber mensagens, nem acessar a timeline.

Ao tentar acessar Instagram para Android e iPhone (iOS), não é possível atualizar o feed com as publicações.

Ainda não se sabe a origem das falhas, que começaram pouco depois das 14h. Assessoria do Instagram no Brasil informou que está investigando e vai fornecer informações em breve.

