Voo saindo de Portugal vai repatriar mais brasileiros nesta terça-feira

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que brasileiros que estão em Portugal vão ser trazidos ao Brasil em um novo voo, que está previsto para partir de Lisboa até São Paulo, no próximo dia 30 de março. A companhia responsável pelo transporte vai ser a Azul Linhas Aéreas.

“Assim como os quatro voos já realizados (três da TAP e um da Latam), que transportaram 733 cidadãos brasileiros de volta ao Brasil, e as outras duas operações da Latam previstas para 25 e 27 de março, o voo da empresa Azul tem caráter privado”, informa o comunicado do MRE.

O informativo também orienta os interessados a como procurar pelo serviço, de Portugal. “Os interessados devem verificar diretamente com aquela companhia aérea a marcação ou o eventual reaproveitamento de bilhetes. Tendo em conta o estado de emergência e as restrições vigentes em Portugal, somente poderão ingressar no aeroporto os passageiros com bilhetes confirmados pela Azul”, alerta.

Desde que a pandemia do novo coronavírus se agravou, proibindo o tráfego aéreo internacional, o MRE coordenou sete repatriações de Portugal ao Brasil. Para mais informações, é necessário contatar a Embaixada em Lisboa e dos Consulados-Gerais em Lisboa, Porto e Faro.

A repatriação consiste na devolução de cidadãos que se encontram em outras países à pátria. O processo acontece com o auxílio do governo federal e é mediado por embaixadas do Brasil no mundo.

