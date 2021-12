"Você pensa que vai morrer", conta vítima de desabamento de camarote em Aracaju

O administrador Adriano Maciel, 29 anos, saiu de Salvador na sexta-feira, 6, acompanhado de sete amigos e a namorada, para se divertir em Aracaju (SE), na maior festa a fantasia do Norte-Nordeste, a Odonto Fantasy. Porém, acabou sendo uma das mais de 20 vítimas do desabamento de parte do camarote do evento, incidente ocorrido na madrugada deste domingo, 8.

Ele conta que, em um momento do show de Ivete Sangalo, resolveu descer do camarote com um amigo para comprar cerveja e ir ao banheiro. Já que estava chovendo muito e não havia cobertura para chuva no banheiro, os dois decidiram voltar ao local, assim como diversas pessoas que estavam na parte de baixo resolveram subir para não se molhar. Pouco depois de voltarem à parte de cima, desabou. "Era para aguentar, mas no que todo mundo subiu, ele não aguentou. Eu, junto com minha namorada e os amigos, caí", contou.

Adriano e todos que estavam com ele sofreram algum tipo de ferimento na queda. "Estou com as costas arranhadas. Minha namorada está com a perna toda arranhada também. Uma amiga nossa que já estava com um joelho machucado foi no médico para verificar o estado. Teve um colega nosso que machucou o ombro, e a mulher dele está com o tornozelo enfaixado", explicou.

"Você pensa que vai morrer, velho. Não entende o que está acontecendo. Uma hora você está em cima, e depois tá caindo", desabafou Adriano. O administrador ainda conta que enquanto estava no chão, um pedaço de madeira quase caiu sobre seu corpo. "Eu fiquei colocando força com a perna para a madeira não cair em cima de mim".

Algumas pessoas que conseguiram escapar do incidente e estavam na parte de cima do camarote tentavam ajudar as vítimas da queda, até a chegada dos seguranças. "Puxaram minha namorada, depois me puxaram". Adriano afirma que os seguranças não deixaram a amiga, que também caiu, filmar a situação.

Após o incidente, Adriano e as outras vítimas foram levadas para um posto médico da própria festa, onde foram dados os primeiros socorros.

O administrador conta que pretende processar quem seria o responsável pelo ocorrido. "Já falei com um amigo meu que é advogado, e ele me disse que dá para processar pelo susto, pelo o que poderia ter acontecido. Nem aproveitamos a festa e fomos embora. Viemos de Salvador, custo com viagem, fantasia, e não aproveitar. Ainda passar por uma situação dessas, sair machucado. Ainda não sei exatamente quem processar; dependo da orientação dele [o amigo advogado]".

Desabamento

Parte da estrutura de um camarote desabou durante show de Ivete Sangalo na 20ª edição da Odonto Fantasy, em Aracaju, Sergipe. Cerca de 25 pessoas ficaram feridas, segundo informações da Central de Regulação da capital sergipana. O incidente aconteceu por volta de 1h deste domingo, quando a cantora baiana apresentava seu show no evento, na região da Rodovia dos Náufragos.

Sem detalhes do ocorrido, a cantora Ivete Sangalo parou o show pediu calma às pessoas que estavam no camarote e mais informações sobre o que havia acontecido.

Pedro Vilas Boas* "Você pensa que vai morrer", conta vítima de desabamento de camarote em Aracaju

Apesar do ocorrido, a produção da Odonto Fantasy decidiu continuar a festa que, depois de Ivete Sangalo, contou com as apresentações de Saulo, Solange Almeida e Léo Batista. O evento seguiu até as 6h30 deste domingo.

*Sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

Pedro Vilas Boas* "Você pensa que vai morrer", conta vítima de desabamento de camarote em Aracaju

adblock ativo