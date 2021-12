Viúva que traiu ex-PM morto em briga com rival é criticada

A mulher do ex-policial militar que foi morto durante confronto com o amante dela é hostilizada pelos amigos de Jaime Damião Mariano Pavel. A professora Thaís Santanna foi flagrada pelo marido saindo do motel com o policial civil Leonardo Cabral. Jaime, que tinha seguido a esposa até o local, puxou uma pistola para o casal sem saber que Leonardo também estava armado.

Durante confronto entre os dois, Jaime foi baleado na perna, mão e clavícula. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Leonardo também foi ferido na cintura e está hospitalizado.

Ao saber da morte do ex-PM, amigos e até desconhecidos começaram a crucificar Thaís nas redes sociais. Muitos recriminam a jovem no perfil de Jaime. "Vá em paz meu amigo, que nossa senhora interceda e tenho a certeza que agora já esta diante do pai. Sinto por seu filho... depois de tanta luta! E para aquele que fica que, a vida lhe traga tudo que você merece afinal ninguém merece isso, um bom pai, bom marido, excelente companheiro. Que o remorso te corroa e te traga aquilo que você merece", disse um amigo de Jaime.

Outros internautas chamam a mulher de "traidora", "sem moral", "sem dignidade", "pilantra" e outros xingamentos. De acordo com o jornal 'O Globo', Jaime e Thaís se conheceram há cerca de oito anos, quando começaram a namorar. Eles tinham uma relação conturbada com idas e vindas. A última aconteceu há cerca de um ano e meio, quando Thaís conheceu Leonardo e começou a namorar com ele.

Mas, após uma crise de ciúmes da ex-mulher de Leonardo, Thaís decidiu se separar do policial civil e voltar com Jaime, com quem tem um filho de cinco anos. Com o retorno, o casal decidiu oficializar a união, o que aconteceu há cinco meses. Eles passaram lua de mel em Salvador.

Contudo, Jaime passou a desconfiar da mulher e decidiu a seguir. Não há informações se a mulher tinha retomado o romance com Leonardo ou se era a primeira vez que ele se encontravam após a separação.

Durante o confronto entre Jaime e Leonardo, Thaís se refugiou no motel e só deixou o local escoltada pela PM. A polícia investiga quem atirou primeiro e se Leonardo agiu em legítima defesa.

