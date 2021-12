Viúva de assessor de Campos agradece apoio de brasileiros

A viúva de Carlos Augusto Ramos Leal Filho, conhecido como Percol, Cecília Ramos postou uma mensagem no Instagram neste domingo, 17, dia em que o corpo do marido será enterrado em Aracaju, às 16h. Percol morreu junto com o candidato à Presidência, Eduardo Campos, no acidente aéreo em Santos.

Cecília agradeceu o apoio que está recebendo após a morte do marido e falou da dor do falecimento dele. "Xinho, sei que você não vai me deixar despedaçada. Então me ajuda a ser Cecília de novo. A sua "gaiatinha" está sem chão. Sei que você está comigo porque você está em mim. Tô morta de medo, mas eu vou conseguir com tanto amor que tenho recebido do Brasil inteiro. E nossa casa também está cheia, como você adorava".

No texto endereçado a Percol, Cecília fala da relação deles: "A gente era assim. Um grude. Não precisava da presença física. "Tchinha, a gente é uma dupla", você dizia, vibrando com nossas conquistas ou nossas piadas. Meu amor, somos, sim, uma dupla. Você é meu cúmplice, meu parceiro, meu fã, meu ídolo. Sonhamos juntos um sonho só. E sonhamos tantos outros. Estávamos tão felizes e plenos no meio da campanha".

Os dois estavam casados há quatro meses.

