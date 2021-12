Viúva de Adriano da Nóbrega é alvo da 'Operação Gárgula' do Ministério do Público

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) iniciou, na manhã desta segunda-feira, 22, a Operação Gárgula, contra acusados de lavagem de dinheiro e movimentação de recursos ilícitos do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega.

Julia Emilia Mello Lotufo, viúva de Adriano, morto em fevereiro do ano passado na Bahia, é um dos principais alvos da ação. Nove pessoas foram denunciadas pelo MPRJ.

Ao todo, são três mandados de prisão e 27 de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada da Capital. A Justiça do Rio também determinou o sequestro de R$ 8,4 milhões em bens.

De acordo com o Ministério Público, o paramilitar Adriano chefiava a milícia de Rio das Pedras, zona oeste do Rio, e integrava o consórcio de matadores de aluguel conhecido como “Escritório do Crime”.

