Vítima de sequestro morre em porta-malas de carro em SP

Um sequestro terminou de forma trágica na noite desta quarta-feira, 8, em São Paulo. Um jovem morreu no porta-malas do seu carro após o veículo, conduzido por um dos suspeitos do crime, ter capotado durante perseguição policial.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso teve início por volta das 23h desta quarta-feira quando uma viatura fazia patrulhamento na zona oeste da capital. Na Rua Professor Ariovaldo Silva, Vila Leopoldina, a PM deu ordem de parada a um carro modelo Ford Focus, que não atendeu ao pedido e deu início à perseguição.

O veículo se dirigiu para a Rodovia Anhanguera, onde perdeu o controle, atingiu um poste de iluminação pública, capotou e invadiu o pátio de uma empresa. A PM relatou ter sido alvo de disparos dos suspeitos, que tentaram se abrigar no estabelecimento, mas acabaram detidos.

Dois homens, entre eles um menor, e uma garota também menor de idade, que foi atingida por um tiro de raspão na barriga, foram levados ao pronto-socorro do Hospital Cachoeirinha.

Após inspeção no carro, que ficou destruído, os policiais encontraram o corpo de um jovem no porta-malas. O homem, cuja identidade não foi revelada, estava com um crachá profissional da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e não resistiu aos ferimentos que sofreu durante o acidente.

Ainda não há informações sobre como ocorreu o início do sequestro e há quanto tempo a vítima estava no porta-malas do carro. O trio foi levado à delegacia após o atendimento médico. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 38. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, Mangalot, que deve aprofundar a investigação do caso.

