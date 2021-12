Dois vídeos divulgados no Youtube na manhã deste domingo, 27, e gravados por cinegrafistas amadores durante a madrugada mostram o atendimento às vítimas logo após o incêndio que atingiu a boate Kiss, no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

As imagens retratam os sobreviventes da tragédia, que conseguiram sair da boate antes da fumaça tomar conta do local, além das vítimas fatais - pelo menos 245 pessoas morreram, a maioria afixiada pela fumaça tóxica.

Confira os vídeos abaixo:

Da Redação Vídeos mostram atendimento às vítimas do incêndio

