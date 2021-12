Imagens de segurança do Carrefour de Porto Alegre mostram os últimos momentos de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, antes de ser morto ao ser agredido por seguranças do estabelecimento, na noite de quinta-feira, 19.

Da Redação Vídeo mostra últimos minutos de cliente no Carrefour antes de ser morto

De acordo com informações do UOL, é possível ver Beto, como é conhecido, ao lado da esposa no caixa, que está passando as compras. Ele se afasta e fica próximo da parede do outro lado do corredor. Um segurança fica perto dele.

Em entrevista ao UOL, na sexta, 20, a esposa dele, Milena Borges Alves, 43, afirmou que ele havia brincado com uma segurança, que se sentiu ofendida e chamou os colegas, que passaram a segui-lo.

Segundo o veículo, o trecho enviado pela polícia não mostra o soco de Beto em um dos homens, que foi relatado pela funcionária do Carrefour à polícia. Contudo, a delegada Roberta Bertoldo, responsável pela investigação, analisou as imagens completas e afirma que há agressão do cliente contra um dos homens.

"Ele dá sim o soco. E foi por causa desse soco que os seguranças agridem ele. Dá para ver quem ele atinge. Me parece que foi o PM (que foi atingido)", declarou a delegada. O trecho não foi repassado à imprensa.

O caso, ocorrido um dia antes do Dia da Consciência Negra, provocou revolta e cerca de 2.500 pessoas se reuniram em um protesto, no fim da tarde de sexta-feira, 20, na zona norte de Porto Alegre.

