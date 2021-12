Vídeo mostra suposto serial killer antes de matar jovem

Vídeo divulgado pela Polícia Civil de Goiânia esta terça-feira, 5, mostra Ana Lídia de Souza, 14, caminhando na tarde de sábado, 2, no bairro Cidade Jardim, na capital antes de ser morta com dois tiros disparados por um motoqueiro.

Doze assassinatos foram cometidos desde janeiro deste ano por motociclistas. Ana Lídia pode ser a 12ª vítima de um serial killer. A Polícia Civil vai usar as imagens nas investigações sobre os crimes.

No vídeo, a jovem caminha até um ponto de ônibus para chegar à Feira da Lua, onde encontraria a mãe. Depois de Ana Lídia sair do enquadramento, um homem passa de moto em direção ao local onde ela estava.

No final, o motociclista aparece fugindo após ter atirado na adolescente. O crime aconteceu por volta das 14h do sábado. A polícia não descarta a atuação de um serial killer, mas as motos e armas usadas foram diferentes.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança. Suspeito na moto

