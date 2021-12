A queda do metalúrgico Douglas Henrique Oliveira, de 21 anos, de um viaduto durante protesto realizado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nesta quarta-feira, 26, foi registrado por um cinegrafista amador e postada no YouTube. Na imagem, o rapaz, que morreu horas depois de receber os primeiros atendimentos, é mostrado caindo de um vão entre dois viadutos.

Apesar da qualidade ruim do vídeo, feito pelo técnico de segurança do trabalho Diego Horsth, de 29 anos, fica evidente o momento em que Douglas cai na pista embaixo dos viadutos. O impacto no chão acabou provocando traumatismo craniencefálico e fraturas nos braços e nas pernas do estudante, que foi socorrido por outros manifestantes e por uma equipe de socorristas.

O protesto na proximidade do Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), onde acontecia a partida entre Brasil e Uruguai, iniciou pacificamente. Um grupo pequeno de manifestantes, no entanto, entrou em confronto com a polícia, ocasionando correria. Diante da confusão, Douglas, segundo sites mineiros, tentou pular de uma parte do viaduto para outro, mas acabou caindo.

Em nota, o governador de Minas, Antonio Anastasia, lamentou a morte do jovem e se solidarizou à família da vítima, a primeira fatal desde o início das manifestações pelo País. "Momento de extrema dor", disse ele, no comunicado.



Da Redação Vídeo mostra queda que provocou morte de jovem em BH

adblock ativo