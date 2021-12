Vídeo mostra queda de helicóptero que matou noiva em São Paulo

Um vídeo que mostra o momento do acidente do helicóptero que vitimou a noiva Rosimeire Nascimento da Silva, em dezembro de 2016, quando seguia para o seu casamento, em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo, foi divulgado nesta quinta-feira, 6. As imagens mostram o voo do início até a queda.

No vídeo - encontrado em meio à mata quatro dias após o acidente -, que foi entregue às autoridades pelo irmão da noiva, mostra o momento exato do queda da aeronave, a cerca de dois quilômetros do local do casamento. As imagens são fortes e mostram o desespero dos tripulantes momentos antes da tragédia.

Nos minutos finais do voo, é possível perceber que havia muita neblina, dificultando o controle da aeronave. Outro trecho, não disponível no vídeo, mostra que no momento da decolagem, no hangar da empresa HCS Táxi Aéreo, em Osasco, o tempo estava aberto.

Além de Rosimeire, morreram na queda o piloto Peterson Pinheiro, o irmão da noiva Silvano Nascimento da Silva e a fotógrafa contratada pelo casal, Nayla Cristina Neves Lousada, que registrava a viagem. Nayla estava grávida de seis meses.

Vídeo abaixo contém cenas fortes

