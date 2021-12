Um vídeo de agosto de 2014, divulgado pela revista 'Veja' neste sábado, 10, mostra a ação de policiais militares durante perseguição a um Hyundai HB20,em Nilópolis, Rio de Janeiro. Naquela noite, Haissa Vargas Motta, 22 anos, foi morta por engano pelo policial Márcio José Watterlor Alves.

Os PMs estão procuravam quatro homens suspeitos que passaram pelo local em um carro da mesma marca do que era dirigido por Haissa. Ao avistarem um HB20, começam uma perseguição ao veículo que, segundo eles, era usado por bandidos que estariam fazendo roubos no local.

Durante a perseguição pela ruas de Nilópolis, o policial coloca o corpo para fora da viatura e dispara sete tiros contra o HB20. O PM que dirigia pede calma, mas seu colega dispara mais dois tiros contra os ocupantes do veículo.

Quando o HB20 para, os policiais descem aos berros. "Desce do carro. Desembarca todo mundo do carro". No Hyundai, vozes femininas pedem socorro. "Acertaram aqui, acertaram ela. Pelo amor de Deus", avisa uma das amigas de Haíssa.

A jovem foi baleada nas costas e é socorrida para o hospital. Suas amigas fazem o trajeto no banco de trás da viatura. Haissa foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Veja o vídeo que mostra a perseguição e os tiros disparados pelos PMs:

Da Redação Vídeo mostra que PMs mataram jovem por engano

