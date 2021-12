Um policial sacou uma arma após ser cercado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, na noite desta segunda-feira, 06, momentos antes do início dos atos favoráveis e contrários ao governo, que aconteceram em várias partes do país.

Enquanto manifestantes bradam palavras de ordem e se aproximam, o policial pede para que parem de filmar e saca uma arma. O grupo exigia a autorização de caminhões para passarem pelo bloqueio.

Segundo a assessoria de imprensa da PM-DF, uma barreira que ficava na rodoviária do Plano Piloto foi derrubada por manifestantes favoráveis ao presidente e conseguiram adentrar na Esplanada dos Ministérios.

Confira o vídeo.

Da Redação Vídeo mostra policial sacando arma após ser cercado por bolsonaristas

