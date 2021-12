Uma das câmeras de segurança de um imóvel na rua Desportista Humberto Guimarães, localizado na praia Ponta Verde, em Maceió, registrou o momento em que o subcomandante baiano Gutemberg Sacramento de Araújo Filho, 28 anos, foi baleado e morto.

O PM, que era do batalhão da cidade de Feira de Santana, morreu por volta das 6h20 deste sábado, 27, ao reagir a um assalto. O militar estava de férias e escolheu a capital alagoana para passar as festas de fim de ano com a família e amigos.

A polícia vai verificar as cenas gravadas por câmeras de segurança situadas no entorno do local do crime para tentar desvendar o caso e chegar no autor do disparo. A poícia também vai investigar se a arma usada no crime é do policial. A esposa do militar garante que ele teria saído para a praia desarmado.

Da Redação Vídeo mostra momento em que PM de Feira é baleado em Maceió

