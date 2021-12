Vídeo mostra momento em que jovem é baleado por PMs

Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o estudante Fabrício Proteus Nunes, de 22 anos, foi baleado por policiais militares durante um protesto contra gastos públicos com a Copa do Mundo, no sábado, 25, em Higienópolis, São Paulo.

Fabrício, que está internado em estado grave, foi atingido no peito e na virilha, na esquina das ruas Sabará e Piauí. Nas imagens, é possível ver o estudante, de cabelos longos, sendo perseguindo. Ao ser alcançado, ele se volta contra um dos policiais, que cai no chão. Depois, é atingido por tiros e também cai.

A PM informou que o estudante teria tentado agredir um dos policiais com um estilete e que os tiros foram disparados em legítima defesa. No vídeo, no entanto, não é possível perceber se realmente o jovem estava com um estilete em mãos e se agrediu o agente.

A polícia informou que a perseguição ao estudante teve início após ele e um amigo de 25 anos, que não aparece nas imagens, terem sido abordados no local durante a manifestação. Fabrício teria tentado fugir após os policiais encontrarem explosivos em sua mochila. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar.

O outro jovem que estava com Fabrício tentou fugir, mas foi capturado e levado para o 4º Distrito Policial (DP), no bairro Consolação. Para investigar o caso, foi solicitado exame pericial no local e nos objetos apreendidos, além de exames nos policiais militares envolvidos.

Estado de saúde

Após ser baleado, Fabrício foi socorrido pelos próprios policiais e levado para a Santa Casa, no centro da cidade, onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nesta segunda, o jovem saiu do coma induzido, mas, segundo boletim médico divulgado pela unidade de saúde, seu estado de saúde ainda é grave e ele respira com a ajuda de aparelhos.

Fabrício passou por cirurgia na Santa Casa. O hospital informou que foi preciso remover um testículo da vítima por causa dos ferimentos.

Câmera mostra homem sendo agredido por policiais em São Paulo:

