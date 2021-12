Video mostra momento em que ciclovia desaba no Rio

O perfil RioSurfCheck, no Instagram, publicou um vídeo do momento em que parte da ciclovia Tim Maia desabou no Rio, na manhã desta quinta-feira, 21. As imagens mostram ondas fortes e bem altas chocando-se contra a pista.

O autor do vídeo não chega a perceber que a ciclovia caiu, mas uma nuvem de poeira pode ser vista entre as ondas. As pessoas que caminhavam pela ciclovia não chegaram a perceber que houve o desabamento a poucos metros do local em que elas estavam.

🎥@silvanocandido gravou o momento da tragedia em que a onda atinge a ciclovia, causando vitimas, nossos sentimentos aos familiares das vitimas, solidariedade Um vídeo publicado por 📷 #RIOSURFCHECK 🎥 (@riosurfcheck) em Abr 21, 2016 às 3:50 PDT

