Daiana Pereira, 26 anos, mãe de Nicoly, 2 anos, que nasceu cega, realizou em março um sonho que quase todos os médicos diziam ser impossível. Ela presenciou o momento em que sua filha enxergou pela primeira vez após uma cirurgia realizada nos Estados Unidos. O procedimento só foi realizado devido a ajuda de milhares de pessoas que se mobilizaram por meio das redes sociais para ajudar Nicolly.

A cirurgia de Nicoly foi realizada no dia 17 de março e o vídeo da menina enxergando pela 1ª vez foi publicado no dia 18 de março (Veja abaixo). A família vive em Piçarras, no Litoral Norte catarinense. "No dia seguinte, voltamos ao hospital. Ela estava nervosa por conta dos fios, não gosta de ficar presa. Ela chorava um pouco na hora de tirar os tampões dos olhos, mas assim que tirou foi visível que ela estava enxergando", contou a mãe em entrevista ao G1 de Santa Catarina.

Da Redação Vídeo mostra menina enxergando pela 1ª vez após cirurgia

Nicolly nasceu com uma forma agressiva de glaucoma congênito. Por causa da elevada pressão intraocular, corria o risco, além da cegueira, de precisar ter os olhos retirados. "O glaucoma dela não tinha controle." Além disso, descobriu-se depois que Nicolly também não ouvia. Ela também enfrentava problemas renais.

Devido aos problemas a garotinha já foi submetida a sete operações no Brasil, das quais saía sem qualquer esperança de melhora.

Antes da viagem para os EUA a família se mudou para Sorocaba, no interior de São Paulo, para buscar outras opções de tratamento. "Eu e meu marido fomos trabalhar no lava-jato de uma amiga, quando não estávamos com a Nicolly nos hospitais".

Viagem para os EUA

"Uma fundação de um hospital Miami se interessou pelo caso dela e decidiu ajudar. Ganhamos as passagens, a hospedagem e a cirurgia", conta Daiana. Mas ainda eram necessários US$ 17,5 mil para cobrir outros custos hospitalares. Mais uma vez uma campanha foi lançada, e em pouco tempo Daiana e Nicolly embarcavam para os Estados Unidos para a cirurgia de três horas que, além da visão, devolveria à menina também a audição.

A família voltou para Santa Catarina e Nicolly, que não enxergava nada, apenas pontos de luz com o olho direito, agora enxerga melhor até com o esquerdo, que era considerado praticamente perdido, conta Daiana.

A visão da Nicoly não é 100%, mas a família considera que o que aconteceu foi um "milagre". A mãe conta ainda que ela está usando óculos com 5 graus cada e está escutando. "Antes da cirurgia falava meio embaralhado, agora repete tudo, até canta em inglês com as musiquinhas dos brinquedos que ganhou nos Estados Unidos", diz Daiana.

Há um segundo vídeo que mostra o momento que Nicoly começou a usar os óculos.

