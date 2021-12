Um vídeo tem dividido opiniões nas redes sociais. Nele, uma criança de um ano e meio aparece andando livremente sobre o parapeito de uma janela no terceiro andar de um prédio em Guará, no Distrito Federal.

Vídeo mostra criança andando em parapeito de janela; assista

Apesar do susto, o coordenador do Conselho Tutelar do Guará, Leonardo Urcini, garante que há uma grade de proteção na janela.

"Estivemos ontem (14/2) na casa da família e conversamos com a avó da criança, que é a proprietária do apartamento. Ela falou que no momento do incidente ela não estava em casa e que a bebê estava aos cuidados da empregada", informou Leonardo ao Jornal de Brasília.

Ainda de acordo com o conselho tutelar, a família levou uma advertência verbal e será acompanhada por profissionais. Também não foi encontrado nenhum sinal de maus-tratos na criança.

O caso será encaminhado para a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), onde será analisado.

