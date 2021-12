Vídeo mostra chefe de tráfico do Rio jogando dinheiro para moradores

Um fato curioso chamou a atenção das autoridades do Rio de Janeiro. Isso porque o chefe do tráfico do Complexo do Salgueiro, identificado como Thomás Jhayson Vieira Gomes, foi flagrado, em um vídeo, jogando dinheiro para moradores da comunidade.

Nas imagens, Thomás, que também é conhecido como 2N, aparece em cima de um palanque arremessando várias notas para a população, que logo faz tumulto no local tentando pegar as cédulas.

As filmagens foram realizadas na semana passada, durante um evento religioso que acontecia na comunidade. De acordo com os policiais que estão à frente do caso, o traficante tem o hábito de realizar eventos para agradar os moradores do complexo. O suspeito está sendo procurado pela polícia.

