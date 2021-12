Vídeo publicado no youtube mostra uma pessoa vestida como um Black Bloc sendo atropelada durante protesto em Vitória, no Espírito Santo.

O vídeo dem uma câmera de monitoramento, mostra o momento do acidente, na Avenida Fernando Ferrari. A Secretaria de Segurança Pública capixaba informou que tudo aconteceu por volta das 17h40 e a motorista ainda tentou prestar socorro á vítima, mas foi hostilizada e recebida com pedradas.

As imagens mostram o suposto Black Bloc dando pulos na rua. Em seguida ele é atropelado. Depois do acidente, o grupo levou o ferido para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O carro da mulher foi depredado após o acidente. Veja o vídeo:

Da Redação Vídeo mostra atropelamento de Black Bloc em Vitória

