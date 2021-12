Presos da cadeia da cidade de Palotina, no oeste do Paraná, improvisaram uma piscina com uma lona, gravaram a diversão e compartilharam o vídeo em um aplicativo de celular. Os policiais apreenderam o aparelho na terça-feira, 29, após tomar conhecimento da gravação.

No vídeo aparecem vários detentos brincando na água no solário da cadeia, espaço usado para os presos tomarem sol. A lona, conforme a polícia é usada como cobertura em dias de chuva e a água usada foi pega em torneiras que ficam no espaço.



Confira o vídeo:

Da Redação Vídeo flagra piscina improvisada em presídio do Paraná

adblock ativo