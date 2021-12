Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) perseguiu um avião sem plano de voo que fazia uma rota "conhecida por ser utilizada para atividades ilícitas" no espaço aéreo do Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pelo Centro de Comunicação Social da Aeronáutica neste domingo, 25.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a perseguição. De acordo com o internauta Roberto Fusaro, que postou as imagens no Youtube, a aeronave perseguida foi abatida. Nas imagens, é possível ver um objeto perdendo altitude, mas não é possível confirmar que seria o avião.

A Aeronáutica não confirma que o avião da FAB atirou contra o outro, nem que a aeronave "irregular" foi abatida. Mas testemunhas relatam que ouviram diversas rajadas de tiros.

De acordo com a assessoria, o avião "evadiu-se pela fronteira com o Paraguai". Autoridades brasileiras e paraguaias trabalham para localizar a aeronave.

Da Redação Vídeo flagra perseguição aérea no Mato Grosso do Sul

